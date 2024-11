Ilfoglio.it - Kylian Mbappé nella selva oscura

Leggi l'articolo completo su Ilfoglio.it

Era il futuro, rischia di scoprirsi passato. Lui, il suo tempo., di che cosa parliamo quando parliamo di un campione senza più le stelle a indicargli il cammino. Nel declinare lento dei due dioscuri che l’hanno accompagnato dall’adolescenza alla maturità relegandolosala d’attesa, sembrava arrivato il suo momento e noi tutti lo aspettavamo sull’attenti, lucidando gli specchi e pronti a riscrivere la storia: ma non l’abbiamo visto arrivare perché - banalmente - è ancora fermo al palo. È come se il tanto sospirato trasferimento al Real Madrid ne avesse congelato l’estro. Da mesi, non gliene va più dritta una. PersinoNazionale francese sta recitando un ruolo marginale. Era il capitano, ora è uno dei tanti. Il ct Deschamps non l’ha convocato. Salterà la Nations League, quindi la sfida del 17 contro l’Italia.