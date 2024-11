Ilnapolista.it - Inter-Napoli, la conferenza stampa di Antonio Conte live alle 14:30

Come ci ha abituato, laprima delle partite di campionato avvengono due giorni prima il match. Oggi è venerdì e domenica si gioca. Ciò significa che14:30 il tecnico delsarà in salapronto a risponderedomande dei giornalisti presenti. Secondo le ultime informazioni a disposizione, Lobotka unico dubbio di formazione. Il centrocampista della Slovacchia dovrebbe partire dalla panchina., lavori in corso:per l’studia il ritorno al 5-3-2. Ma Politano?A scriverlo sono sia la Repubblica con Marco Azzi sia il Corriere del Mezzogiorno con Ciro Troise. Non è chiaro se questo comporti il sacrificio di Politano.Per fare un risultato positivo contro l’potrebbe servire però pure qualche accorgimento di natura tattica, visto che nonostante il primato solitario in classifica la capolista è ancora alla ricerca sul campo degli equilibri, con il fondato timore di dover fare i conti con la classica coperta troppo corta.