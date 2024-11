Notizie.com - Incendio in centro a Milano, colonna di fumo visibile in piazza Duomo, evacuati negozi: cosa è successo

Paura in: unè divampato nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 8 novembre. Vigili del fuoco al lavoro, la situazione.Unè divampato nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 8 ottobre, nel sotterraneo di uno di Corso Vittorio Emanuele, all’angolo con via Cesare Beccaria, nel pienodi.Una densadiè benanche da, ed ha attirato l’attenzione dei passanti. Il fuoco è uscito dalla griglia di areazione situata a margine dei portici.Sul posto, otto mezzi dei vigili del fuoco sono intervenuti per domare le fiamme e la polizia locale ha transennato il tratto interessato all’e fatto evacuare i dipendenti deivicini all’. Anche i turisti presenti in quel momento sono stati messi in sicurezza.