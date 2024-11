Ilgiorno.it - In città la scuola è sempre più inclusiva

Laè daal centro delle attenzioni del Comune di Assago. In questa direzione, infatti, è stato scelto di implementare le ore di educazione scolastica per gli alunni con bisogni speciali. Oggi sono a disposizione di piccoli assaghesi 10.365 annue per una media di 7,18 ore settimanali con punte fino a 12 ore per i più fragili, e per un costo di 237.151 euro annui. "Laè un contesto sociale di fondamentale importanza per la formazione, la crescita culturale e psicologica dei nostri alunni oltre che luogo di apprendimento e di sviluppo di potenzialità - sottolinea Giuseppe di Noia, assessore comunale alla Pubblica istruzione - quindi per la nostra amministrazione la visione è garantire un’istruzione di qualità puntando su unaquanto piùpossibile capace di accogliere le specificità di ognuno".