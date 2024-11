Terzotemponapoli.com - Il Napoli dall’Atalanta all’Inter: le considerazioni di Antonio Giordano

A Radio Marte, nel corso della trasmissione ‘ForzaSempre’, è intervenuto il giornalista, ex Corriere dello Sport e attualmente alla Gazzetta dello Sport. Di seguito le sue dichiarazioni. “Mi sembra di stare nel paese di ‘Alice nel paese delle meraviglie’! Penso sia normale che si parli ancora del ko con l’Atalanta, non foss’altro perché ilpurtroppo non partecipa alle coppe”.Le parole del Presidente del“Le parole di De Laurentiis fanno parte di una strategia di un club che deve tutelare sé stesso e non solo sono volte a de-responsabilizzare Conte dalla scheggia impazzita che porta a pensare che ilpossa vincere dominando lo scudetto come è capitato con Spalletti in panchina. Sono casi più unici che rari, ora è un altro momento. De Laurentiis con le sue parole ha sostenuto la tesi Conte e ha fatto in modo di andare a Los Angeles senza lasciare dietro di sé alcuna ombra.