Secoloditalia.it - I Simpsons lo fanno di nuovo: la mappa elettorale Usa già prevista in un episodio di 24 anni fa

La realtà americana si è ancora una volta intrecciata con l’universo storico dei Simpson, e questa volta riguarda nientemeno che ladelle presidenziali del 2024. Ventiquattrofa, in undel 2000, una scena mostrava unadei risultati che rispecchia sorprendentemente la distribuzione dei voti attuali tra gli stati. E come nei migliori colpi di scena, proprio come nel cartone, l’America ha rieletto Donald Trump, che ha sconfitto Kamala Harris.I fan increduli: “I Simpson vengono dal futuro”L’“Bart to the Future“ vedeva Bart fare un balzo nel tempo e assistere alla candidatura di sua sorella Lisa. In una scena, unadegli Usa mostrava gli stati vinti da Lisa e quelli ottenuti dal suo rivale. Se guardiamo l’attuale, il paragone è sorprendente, con fan increduli sui social che si sono detti: «Wtf, i Simpson vengono dal futuro, hanno azzeccato letteralmente laesatta di queste elezioni», ha scritto un utente su X.