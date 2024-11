Lanazione.it - I record toscani contenuti nel libro del Guinness dei primati

Leggi l'articolo completo su Lanazione.it

Firenze, 8 novembre 2024 – Interessanti, curiosi, stupefacenti. Sono inel grandedeldei, dove trovano spazio gli eventi prodigiosi come gli straordinari fenomeni della natura, le imprese sportive come idella scienza e della tecnica. Tutto ebbe inizio grazie a Hugh Beaver, a suo tempo amministratore delegato delle birreriedi Dublino, da cui il nome della raccolta dei. Era il 4 maggio del 1951 quando, al termine di una battuta di caccia, dopo aver osservato che alcuni pivieri erano riusciti a sfuggirgli, i presenti iniziarono a discutere quale uccello fosse il più veloce in Europa. Il 27 agosto del 1955 venne pubblicato il primo. Ma alcuniriguardano anche la Toscana. A cominciare dal teatro più piccolo al mondo: si trova proprio nella nostra regione, precisamente a Pescaglia in provincia di Lucca, ed è il Teatrino di Vetriano.