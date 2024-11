Biccy.it - Grammy Awards 2025: tutte le nomination, domina Beyoncé

Leggi l'articolo completo su Biccy.it

Oggi è il grande giorno, la National Academy of Recordings Arts & Sciences ha appena annunciatoleper i. A presentare i premi saranno: Gayle King, Jim Gaffigan, Brandy Clark, Kirk Franklin, David Frost, Robert Gordon, Kylie Minogue, Gaby Moreno, Deanie Parker, Ben Platt, Mark Ronson, Hayley Williams, Victoria Monét.Quest’anno are ècon ben 11(ma che strano, non l’avrei mai detto, ma nel dubbio ‘ringrazio’), mentre sono stati nominati per la prima volta: Raye, Doechii, Benson Boone, Chappell Roan e Sabrina Carpenter. Dueanche per Lady Gaga e bruno Mars, con il loro meraviglioso duetto. Snobbata alla grande daiDua Lipa con il suo Radical Optimism.PS: ancora grazie a, grazie anche a Jay Z.