Lanazione.it - G7 del turismo, in arrivo a Firenze ministri da tutto il mondo. Obiettivo rendere il settore più sostenibile. Il programma

Leggi l'articolo completo su Lanazione.it

, 8 novembre 2024 – Dal 13 al 15 novembre 2024ospiterà il primo G7 dedicato interamente al, sotto la presidenza della ministra Daniela Santanchè. Ie i capi delegazione di Canada, Francia, Germania, Giappone, Italia, Regno Unito, Stati Uniti e Unione europea si riuniranno per discutere il ruolo delcome volano di crescita economica e di sviluppo sociale, ma anche per stabilire linee guida condivise per un’industria turistica più. Tra i principali temi in agenda figurano il riconoscimento del valore economico, sociale e culturale dele l’elaborazione di strategie comuni per orientare il futuro delverso una maggiore sostenibilità. Durante i lavori, esperti di organizzazioni internazionali come l’Ocse e l’agenzia dell’Onu Un Tourism offriranno un contributo tecnico su come promuovere unaccessibile, responsabile e rispettoso delle risorse.