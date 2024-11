Abruzzo24ore.tv - Fuga impossibile: 44enne arrestato con 15 grammi di cocaina e 400 euro

L'Aquila - Un altro arresto per spaccio di droga si è verificato ieri sera nel quartiere San Francesco, a pochi passi dal carcere. Undi origine straniera è stato fermato dai Carabinieri dopo un tentativo di, durante il quale ha cercato di liberarsi della droga che portava con sé. L’uomo è stato trovato in possesso di circa 15di, già suddivisi in dosi pronte per essere vendute. L’operazione ha visto l’intervento tempestivo della pattuglia del Nucleo radiomobile di Avezzano, che ha monitorato la scena da vicino. Il soggetto è stato visto dai militari avvicinarsi a un'auto parcheggiata, nella quale si trovava una donna di 34 anni, anch'essa residente nella zona. Mentre i Carabinieri stavano per intervenire, l'uomo ha tentato di scappare a piedi, cercando di disfarsi di un involucro contenente la droga.