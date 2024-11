Formazioni ufficiali Frosinone-Palermo Serie B 2024 2025

Leggi l'articolo completo su Sportface.it

Ledi, partita valida per la tredicesima giornata della. Se fin qui dalla formazione sicula ci si attendeva di più, il concetto è elevato alla massima potenza per quanto riguarda la compagine ciociara. Reduce dalla retrocessione all’ultima giornata dalla scorsaA, l’impatto con la B è stato alquanto traumatico e dopo dodici giornate la squadra è alla ricerca ancora della seconda vittoria in campionato. Ecco le scelte dei due allenatori.(3-5-2): Cerofolini; Biraschi, Monterisi, Bracaglia; Oyono, Barcella, Derboe, Gelli, Marchizza; Ambrosino, Kvernadze. Allenatore: Greco.(4-3-3): Desplanches; Diakité, Nedelcearu, Nikolau, Ceccaroni; Segre, Gomes, Verre; Insigne, Le Douaron, Di Mariano.