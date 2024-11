Fabio Cagnazzo | chi è il carabiniere accusato dell’omicidio del sindaco-pescatore Angelo Vassallo

Leggi l'articolo completo su Open.online

Il colonnello, che compirà 54 anni il 27 novembre, viene da una famiglia di carabinieri. Maresciallo il nonno, generale in congedo il padre. Lui è l’uomo che ha catturato 180 latitanti ed era capo dei Ros a Palermo quando venne arrestato Totò Riina. Nell’inchiesta sul caso deldi Pollical’accusa nei suoi confronti è di aver coperto un traffico di droga in cambio di mazzette e di aver contribuito all’omicidio. Con lui sotto accusa c’è l’imprenditore Giuseppe Cipriano, che gestiva il giro ad Acciaroli, l’ex brigadiere dei carabinieri Lazzaro Cioffi e Romolo Ridosso, esponente del clan Ridosso-Loreto., in particolare, si sarebbe finto amico della famigliae avrebbe sviato le indagini.«Ci simm fatt pur o’ pescator»L’ordinanza della gip del Tribunale di Salerno Annamaria Ferraiolo si basa sulle dichiarazioni di Ridosso: «Nel corso dell’interrogatorio dell’8 giugno 2022 Romolo Ridosso riferiva che Giuseppe Cipriano affidava l’organizzazionedela Lazzaro Cioffi e alla “sua squadra”, della quale faceva parte anche il colonnelloil quale, in particolare, avrebbe fornito copertura dopo il delitto».