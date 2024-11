Ilgiorno.it - Como, imbratta i muri del Sert con svastiche e scritte: denunciato

Leggi l'articolo completo su Ilgiorno.it

, 8 novembre 2024 - La polizia della Questura dihapermento e deturpamento di un luogo pubblico un comasco di 56 anni, con l’accusa di essere l’autore di alcunecomparse in via Carso suidelmercoledì pomeriggio. L’mento è stato notato da una pattuglia della Squadra Volante: in particolare, le‘Contro lo Stato’ – ‘Libera’, affiancate da una svastica. Gli agenti hanno quindi fatto intervenire la Polizia Scientifica che ha documentato il danneggiamento, e la Digos, che ha avviato le indagini. Sono stati ascoltati i testimoni e acquisite le immagini della videosorveglianza di alcune telecamere pubbliche e private della zona, che hanno consentito di individuare il presunto responsabile, un comasco pregiudicato e conosciuto alle forze dell’ordine.