Formiche.net - Chi è Susie Wiles, la stratega moderata di Trump

Leggi l'articolo completo su Formiche.net

Fino ad oggi pochi sapevano chi è, ma lei sarà la donna più potente di Washington. Con una lunga carriera politica, trascorsa in gran parte nello Stato della Florida, questa donna è stata la direttrice della campagna elettorale di Donaldnel 2016 e una delle principali consigliere nella trionfante strategia per la corsa elettorale del 2024.I’m told @mcuban needs help identifying the strong and intelligent women surrounding Pres.. Well, here we are! I’ve been proud to lead this campaign. Complimented by @LindaMcMahon,Chair for Transition Policy and @LaraLea,RNC Co-Chair. pic.twitter.com/X7y9q3WsG8—(@57) October 31, 2024Nata in New Jersey, si è trasferita da giovane a Jacksonville, in Florida, insieme al marito Lanny, che lavorava nel settore della logistica delle campagne politiche.