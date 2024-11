Anteprima24.it - Caivano, Manfredi: “Presidio Cisl di legalità e lavoro”

Tempo di lettura: 4 minuti“Sono felice di essere qua, oggi, insieme con la comunità di, per l’apertura di questodi, che vede la partecipazione di giovani, donne, lavoratrici e lavoratori, pensionati, parti sociali, istituzioni, mondo della scuola e dell’associazionismo, con l’obiettivo di fare rete per lo sviluppo del territorio”. Così il sindaco della Città Metropolitana di Napoli, Gaetano, che ha partecipato, oggi, all’inaugurazione del progetto “Insieme per, dallaal” incardinato nella nuova sede dellain piazzetta Russo nel Comune a nord di Napoli, evento che ha visto la presenza anche del Segretario Generale della Confederazione, Luigi Sbarra.“Per questo – ha proseguito– voglio ringraziare il Segretario nazionale Sbarra, la commissione straordinaria che guida, coordinata dal Prefetto Filippo Dispenza, oggi presente con Maurizio Alicandro, don Maurizio Patriciello, guida spirituale di questa grande comunità, e tutte le istituzioni che hanno contribuito alla realizzazione di questoe che continueranno a fornire, in futuro, il loro sostegno”.