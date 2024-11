Biccy.it - Belen Rodriguez torna in tv: “Un mio ex ha dormito tutta la notte sullo zerbino”

, insieme ad Amadeus, è stato uno dei nuovi volti acquistati da Warner Bros Discovery e proprio come lui ha accettato di passare al gruppo americano con un contratto che la vedrà conduttrice di due programmi. Uno andrà in onda su Nove e sarà Only Fun – Comico Show, dove prenderà il posto di Elettra Lamborghini. L’altro, invece, è stato pensato per il pubblico di RealTime e sarà Amore Alla Prova – La Crisi Del Settimo Anno, che prenderà vita il prossimo 20 novembre in prima serata.E proprio nella clip promozionale di Amore Alla Prova,ha parlato dei suoi ex fidanzati romanzando un po’: “Mi hanno scritto poesie e cantato serenate. C’è chi hafuori dalla porta sopra il tappetino per unaintera. E c’è anche qualcun altro che ha giurato di aspettarmi perla vita.