Lanazione.it - Barsanti vicesindaco. I toni non si placano “Modi aggressivi per coprire i fallimenti“

Leggi l'articolo completo su Lanazione.it

Non si placa la polemica dopo la nomina adi Fabio. Alle parole delle forze di maggioranza, replicano adesso i gruppi consiliari di centrosinistra: Pd, Lucca Futura, Sinistra Con – Sinistra Civica Ecologista, Lucca è un Grande Noi e Lucca Civica – Volt – Lucca è Popolare. "Le risposte aggressive e minacciose della maggioranza di destra – dicono – a difesa del loro nuovo, l’auto-proclamato ‘fascista del terzo millennio‘, oltre a confermare il predominio di Difendere Lucca - già CasaPound - sulla giunta, servono amancanze e insicurezze sempre più evidenti". Il centrosinistra parla con il dire che "l’auto-narrazione sulla resurrezione dell’assessorato allo sport è fuorviante e largamente esagerata. Da un lato, infatti, la quasi totalità di opere pubbliche inaugurate o in corso di realizzazione cheusa per legittimare questo genere di propaganda sono ereditate dalla precedente amministrazione che ha scelto di destinare i fondi Pnrr e strutturali proprio all’edilizia sportiva.