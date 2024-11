Oasport.it - ATP Metz, Bonzi vince un match folle contro Michelsen: finale con Norrie

Leggi l'articolo completo su Oasport.it

Giornata fantastica nell’ATP 250 di: lasarà tra Camerone Benjamine sopratutto la seconda semiè stato un vero e proprio psicodramma senza esclusioni di colpi e con continui colpi di scena.Rinascita per Cameron: dopo settimane difficili alla ricerca della miglior condizione di forma, il britannico finalmente torna a esprimere un ottimo tennis e torna indopo quasi due anni di attesa. L’ultima volta infatti il giocatore di origine sudafricana si spinse fino a questo punto in un ATP a Rio de Janeiro lo scorso anno quando vinseAlcaraz. Battuto Corentin Moutet con il punteggio di 6-2 7-6(5) in un’ora e trentadue minuti di gioco. Fondamentale la rimonta nel secondo set da 2-4,brekkando subito e poi recuperando anche dal 2-5 nel tiebreak.