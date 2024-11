Ilrestodelcarlino.it - Aggressione al gestore di un B&B di Imola: “Non pago”. Poi il cliente lo sfregia

, 8 novembre 2024 – Caccia dal bed&breakfast unperché non paga il soggiorno e viene ferito da quest’ultimo con un taglierino: denunciato un ragazzo di origine marocchina sui vent’anni. Questo è ciò che ha vissuto Carlo Pellegrini, titolare del b&b “” e di “Polpetteria” lo scorso weekend. Veri e propri attimi di terrore che non dimenticherà facilmente. Ma procediamo con ordine. La scorsa settimana, il giovane è arrivato in struttura da Pellegrini, accompagnato da una ragazza più o meno sua coetanea. Il tutto, tramite una prenotazione effettuata da Booking. Durante il soggiorno, però, hanno cominciato ad esserci le prime tensioni. “Dopo tre giorni in cui era ospite nella nostra struttura, ci siamo resi conto che nessuno aveva effettuato alcun tipo di pagamento e che non erano intenzionati a farlo”, racconta Carlo.