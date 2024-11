Oasport.it - WTA Finals, Errani/Paolini allo scontro diretto per la semifinale: vittoria “si o si” contro Chan/Kudermetova

Sesta e ultima giornata della fase a gironi delle WTA2024 a Riad (Arabia Saudita). Un giovedì ricco di match interessanti e fondamentali per la qualificazione alle semifinali. Fari che sono puntati in casa Italia per il doppio composto da Sarae Jasmine: la toscana cerca di riscattarsi dopo la sconfitta in singolareZheng che le è costata la qualificazione alla fase successiva.hanno iniziato il loro torneo battendo all’esordio Dolehide/Krawczyk al supertiebreak rimontando un set di svantaggio con una grande reazione e vincendo per 10-4 il sostitutivo del terzo set. L’altro ieri è successo un po’ il contrarioDabrowski/Routliffe: un inizio travolgente che sembrava fare da preludio a un dominio e poi la sconfitta al match tiebreak per 11-9 dopo aver fallito un match point.