Usa24, Scuderi “La vittoria di Trump è una catastrofe”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Ladiunaper tutti quelli che lui non rappresenta, quindi quelli che non sono l’uomo bianco e mediamente ricco, per noi donne, per le persone razzializzate, prima di tutto pergli americani e poi per il resto del mondo”. Lo ha affermato l’eurodeputata di Alleanza Verdi Sinistra, Benedetta, in merito alle elezioni americane. xf4/sat/gslUnlimited News - Notizie dal mondo