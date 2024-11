Union SG-Roma 1-1 Juric | Risultato negativo meglio un punto di una sconfitta

Leggi l'articolo completo su Sportface.it

“Ci sono stati tratti positivi in cui abbiamo fatto cose giuste e momenti negativi con poca intensità. Il, maunrispetto a una. Non possiamo essere soddisfatti come prestazione. Stiamo commettendo degli errori, capita. Può trattarsi di uno stato mentale, ci capita spesso. Dispiace perché i ragazzi stanno dando tutto e non riusciamo a raccogliere quello che vorremmo”. Così Ivanai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio per 1-1 traSaint-Gilloise enella quarta giornata di Europa League. “È stata una partita non brillante, nel secondo tempo partiamo bene, facciamo gol, ma purtroppo stiamo facendo errore individuali che paghiamo, il calcio è così – ha proseguito il tecnico giallorosso nella sua analisi -. Ci sono partite in cui non sei brillante ma puoi portarle a casa, in questo momento non ci riusciamo.