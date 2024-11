Lettera43.it - Un raid aereo israeliano ha ferito quattro caschi blu delle Nazioni Unite in Libano

Alcuniblu dell’Unfil sono rimasti feriti in un attacco di Israele a Sidone, nel sud del. Lo riporta l’agenzia nazionale di stampa libanese Nna, mentre LaPresse precisa che i feriti sonosoldati Onu malesi e due civili. Il bombardamento «ha preso di mira un’auto a Sidone vicino al checkpoint dell’esercito libanese», scrive la Nna, aggiungendo che i veicoli dell’Unifil erano nella «stessa corsia» durante il. Dall’inizio dell’invasione via terra del sud deliniziata a ottobre, Israele ha attaccato l’Unifil più di una decina di volte, violando la risoluzione 1701e il diritto internazionale umanitario. Giovedì il Capo di Stato Maggiore dell’Idf, Herzi Halevi, ha detto che Israele si prepara a espandere l’offensiva di terra in corso in