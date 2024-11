Liberoquotidiano.it - Umbria: M5S, 'interrogazione a Ue su caso Tesei e depenalizzazione abuso ufficio'

Roma, 7 nov. (Adnkronos) - “La delegazione del Movimento 5 Stelle ha presentato, a mia prima firma, unasull'impatto delladel reato did'in Italia. Ilumbro che vede coinvolta la presidente di Regione Donatellae l'assessore regionale alla programmazione europea, indagate perd'in un'inchiesta sull'utilizzo dei fondi europei per lo sviluppo rurale, non può essere ignorato dalla Commissione europea". Lo annuncia Giuseppe Antoci, europarlamentare del Movimento 5 Stelle, in una nota."L'd'non è più reato e la procura di Perugia ha archiviato l'indagine su di loro alzando bandiera bianca sulla gestione opaca dei fondi europei. A fronte di queste preoccupazioni, nell'chiediamo alla Commissione di indicare quali misure potrebbe adottare per rafforzare la trasparenza e l'integrità nella gestione dei fondi della Programmazione UE in Italia, in risposta alladell'd'