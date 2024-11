Secoloditalia.it - Trasporti, sciopero nazionale: sarà un venerdì nero per cittadini e pendolari. Garantite le fasce protette

Il trasporto pubblico locale si ferma. Domani,8 Ottobre, è previsto unodi 24 ore che lasceràin balia dei disservizi. L’astensione dal lavoro, indetta dalle principali sigle sindacali – Filt Cgil, Fit Cisl, Uil, Faisa Cisal e Ugl Fna – non offrirà garanzie per leorarie, con un minimo di servizi essenziali garantiti solo tra le 5.30 e le 8.30 e dalle 17 alle 20. Al centro della protesta ci sono il rinnovo del contratto, la carenza di risorse e la richiesta di una riforma del settore che assicuri condizioni migliori in termini di sicurezza sul lavoro.La Capitale paralizzataA Roma, la rete Atac, comprese le linee affidate ad operatori privati come Roma Tpl e Autoservizi Troiani,paralizzata, così come le linee Cotral-Astral, per le quali si assicurano solo alcuni servizi indispensabili tra i quali il trasporto disabili su prenotazione e i collegamenti prioritari, in particolare verso stazioni, aeroporti e strutture sanitarie.