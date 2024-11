Gaeta.it - Tragedia a Halloween: ritrovato il corpo di Gino Panaia nel Naviglio Pavese

Leggi l'articolo completo su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter La scomparsa di, un giovane di 25 anni, ha lasciato un segno profondo nella comunità locale dopo che il suoè stato rinvenuto nel. La tragica scoperta è avvenuta grazie all’intervento dei Carabinieri della Stazione di Binasco insieme ai Vigili del Fuoco. Gli inquirenti stanno ora cercando di fare luce su quanto accaduto.Le circostanze della scomparsaera scomparso la notte di, dopo aver trascorso una serata con amici in un locale a Zibido. Le telecamere del locale hanno immortalato il giovane mentre lasciava il ristorante in piena notte a bordo del suo scooter. È stata questa la sua ultima apparizione, e da quel momento, la sua assenza non è passata inosservata. I familiari e gli amici, preoccupati, hanno immediatamente denunciato la scomparsa, avviando così ricerche da parte delle forze dell’ordine.