Oasport.it - Taekwondo, Clio Sottile vince il bronzo nei -55 kg. Prima medaglia azzurra agli Europei Cadetti

Si è appena conclusa la giornata inaugurale dei Campionati2024 di, in corso di svolgimento a Tirana fino a domenica 9 novembre. La rassegna continentale giovanile si è aperta positivamente per l’Italia, salita subito sul podio grazie alladiconquistata daAlessi nella categoria -55 kg.La siciliana classe 2010 ha disputato una gara di alto livello, collezionando tre vittorie consecutive senza perdere neanche un round per poi fermarsi in semifinale a cospetto della serba Frida Kalicanin (0-7 3-4). In precedenza Alessi aveva battuto nell’ordine la macedone Martina Naumovska (13-0 14-2), la croata Lana Zaninovic (13-0 8-3) e la serba Neda Krstic (5-0 12-0).Niente da fare per gli altri azzurrini in gara oggi, usciti di scenadelle semifinali e quindi estromessi dalla zona mede.