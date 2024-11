Tpi.it - Svolta sull’omicidio del “sindaco pescatore” ?Angelo Vassallo: arrestato il colonnello dei carabinieri Fabio Cagnazzo

del “” ?di, il “” del comune di Pollica, in Campania, ucciso in un agguato la sera del 5 settembre 2010.A 14 anni di distanza dal delitto, il procuratore di Salerno Giuseppe Borrelli ha reso noto che sono state arrestate quattro persone, tra cui anche l’ufficiale dei.Gli altre arrestati sono il figlio del boss nonché collaboratore di giustizia Romolo Ridosso del clan di Scafati Loreto-Ridosso, l’imprenditore Giuseppe Cipriano e l’ex brigadiere dell’Arma Lazzaro Cioffi.Ildei, che risultava indagato già da un anno, è accusato di concorso in omicidio aggravato da premeditazione e metodo mafioso., che ha sempre negato ogni responsabilità nel delitto, secondo l’accusa avrebbe organizzato l’omicidio e provato anche a cancellare le prove attraverso la rimozione di alcuni filmati di una telecamera.