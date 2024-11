Gaeta.it - Striscia la Notizia compie 36 anni: un viaggio tra inchieste e truffe svelate

Facebook WhatsAppTwitter Il 7 novembre 1988 ha segnato un momento fondamentale nella televisione italiana, con l’avvio della prima puntata dila, il programma satirico ideato da Antonio Ricci. In occasione del 36esimoversario, si rende omaggio a tutte lee i casi che hanno accompagnato la storia del programma, riconosciuto per la sua incisività nel mettere in luce le ingiustizie e le malefatte di poteri forti. Con il suo straordinario successo e il numero di puntate,si è affermato anche nei Guinness World Records come il programma satirico di informazione più longevo al mondo.La storia dilalaè diventato un simbolo della satira televisiva italiana, capace di coniugare informazione e intrattenimento. Sin dal suo esordio, ha affrontato tematiche sociali e politiche con uno stile diretto e provocatorio.