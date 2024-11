Lanazione.it - Spettacolare furto in una ditta orafa: i ladri bloccano la strada con due furgoni e un camion

Monte San Savino (Arezzo), 7 novembre 2024 – Assalto notturno in unadi Alberoro nel comune di Monte San Savino ( Arezzo). Secondo una prima ricostruzione la banda ha agito attorno a mezzanotte e mezzo, con duee unmessi di traverso lungo la provinciale 327 che collega Arezzo con Foiano della Chiana, impedendo di fatto la circolazione. Subito dopo isono entrati all'interno dell'azienda, con modalità ancora da chiarire, fuggendo poi velocemente con un bottino d'argento che rimane da quantificare. Il colpo è stato messo a segno con modalità simili ad altri compiuti durante l'anno nella zona. Sul posto i carabinieri che stanno indagando con l'ausilio delle immagini delle telecamere di videosorveglianza. I militari hanno provveduto anche a chiamare i carroattrezzi per far rimuovere i mezzi e ripristinare la viabilità interrotta.