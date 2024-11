Oasport.it - Sorteggio ATP Finals 2024 oggi: orario, fasce, dove vederlo in streaming

, a partire dalle 12.45, avrà inizio la cerimonia deldelle ATPdi tennis. Presso il grattacielo Intesa Sanpaolo di Torino, i due raggruppamenti del Round Robin saranno definiti e non manca l’attesa per scoprire quale sarà il destino di Jannik Sinner, numero uno del mondo e favorito per il successo in questo evento.Sinner, in qualità di testa di serie numero uno, guiderà il gruppo “Ilie Nastase” e sicuramente non potrà incrociare il n.2 del ranking, due volte vincitore di questa competizione, Alexander Zverev, che sarà inserito nel gruppo “John Newcombe”. Jannik, quindi, potrebbe sfidare già nel girone lo spagnolo Carlos Alcaraz, che si presenta a questeda n.3 del mondo. In alternativa l’incrocio potrebbe portare al russo Daniil Medvedev (n.4 del seeding).