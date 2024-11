Gaeta.it - Sophia Loren: a novant’anni resta un faro per il cinema di oggi

Facebook WhatsAppTwitter, icona indiscussa delmondiale, ha compiuto 90 anni il 20 settembre e continua a dimostrare una vitalità sorprendente. In un’intervista recente con Deadline, l’attrice ha condiviso il suo approccio alla carriera e alla vita, sottolineando la sua determinazione a guardare sempre al futuro. Nel contesto della retrospettiva ‘: La Diva di Napoli‘, in programma all’Academy Museum of Motion Pictures di Los Angeles, dal 7 al 30 novembre,si rivela più combattiva che mai, rifiutando di pensare all’eredità che lascerà, preferendo concentrarsi sul suo prossimo progettotografico.Il segreto di una carriera longeva, con un bagaglio quasi settantacinquennale di esperienze nel mondo dello spettacolo, attribuisce il suo successo a un approccio pragmatico: “Non ho mai avuto un piano B”.