Sinner | A Torino è cominciato tutto Il sorteggio? Capita è importante la prima partita

, 7 novembre 2024 – Serafico: a pochi giorni dalle Atp Finals Jannikè tranquillo. A, tra allenamenti, eventi istituzionali e l'annuncio di una sua fondazione (su cui seguiranno dettagli) ha trovato anche il tempo di parlare e scherzare con i ragazzi delle scuole tennis del capoluogo piemontese durante un talk organizzato da uno dei suoi sponsor, Nike. “è partito dall’anno scorso e da questo torneo - dice il numero uno al mondo - dove ho sentito affetto e calore, mi sono sempre sentito a casa. Questa è una città moltoperché ho giocato qua per lavolta in Coppa Davis ed è stata una sensazione unica. A breve, dopo le Finals giocheremo di nuovo le fasi finali della Davis. Dopo, ho fatto tanti progressi, ho vinto tanti tornei importanti e ora questa volta sarà ancora piùvisto quanto fatto nel 2024, da me e dal mio team.