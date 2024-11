Gaeta.it - Riapertura dei depositi del Museo Nazionale d’Abruzzo: un viaggio nel restauro e nella conservazione

Leggi l'articolo completo su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Un’importante iniziativa di valorizzazione culturale prende vita al, situato all’interno del suggestivo Castello cinquecentesco. Da un’attenta operazione diemerge l’opportunità per il pubblico, studiosi e turisti di scoprire i numerosi tesori custoditi neidel. Questi spazi, solitamente inaccessibili, si apriranno al visitatore per far conoscere i dettagli delle operazioni di manutenzione enecessarie per preservare opere preziose.Tesori in giudizio: l’importanza delIlcustodisce una varietà impressionante di opere d’arte, tra cui dipinti su tavola e tela, sculture lignee e lapidee, elementi di arredo liturgico e manufatti in terracotta, bronzo e gesso. Tutti questi oggetti rappresentano una parte fondamentale della storia e della cultura abruzzese.