Quando gioca Sinner alle ATP Finals 2024? Gli orari delle tre partite del girone, tv, streaming

Aumenta l’attesa in vistaATP, ultimo grande evento della stagione per il circuito maggiore del tennis maschile in programma dal 10 al 17 novembre sul veloce indoor della Inalpi Arena di Torino. Fari puntati in chiave azzurra (e non solo) sul numero uno al mondo Jannik, che punta senza mezze misure al titolo dopo aver perso in finale nella scorsa edizione del Master.L’altoatesino, da numero 1 del seeding, è stato inserito nel gruppo Ilia Nastase insieme al russo Daniil Medvedev, allo statunitense Taylor Fritz e all’australiano Alex De Minaur, mentre nell’altro raggruppamento si daranno battaglia il tedesco Alexander Zverev, lo spagnolo Carlos Alcaraz, il norvegese Casper Ruud ed il russo Andrey Rublev. Avanzano in semifinale i primi due di ogni.Il debutto dia Torino andrà in scena contro De Minaur nel day-1 della manifestazione, domenica 10 novembre, mentre le sue duesuccessive nel round robin si svolgeranno martedì 12 e giovedì 14 novembre.