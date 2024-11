Parte il ’Piano Strade’ Approvato il progetto Ci sono subito 27 milioni

Lanazione.it - Parte il ’Piano Strade’. Approvato il progetto . Ci sono subito 2,7 milioni

Leggi l'articolo completo su Lanazione.it

Dopo gli annunci, si entra nel concreto del, con il, le vie e gli stanziamenti necessari per dare il via all’appalto col quale si proverà a rimettere a nuovo alcune delle principali strade comunali. La Giunta ha infattiildi fattibilità tecnico economica dedicato agli interventi di adeguamento e ripavimentazione dell’anno in corso (anche se i lavori inizieranno nel 2025). Si tratta in pratica dell’aumento degli stanziamenti che da 1,5della Giunta-Romizi,quasi raddoppiati con l’arrivo della neo sindaca Vittoria Ferdinandi. "Questotecnico-economico – si legge nell’atto – è necessario al fine di individuare le priorità di intervento, compatibilmente con le risorse disponibili". Così è stata fatta una ricognizione delle situazioni maggiormente critiche, tenendo conto della cronologia degli interventi negli ultimi anni, della necessità di coordinamento con le attività di scavo e successivo ripristino dadegli operatori delle reti di sottoservizi come acqua, gas ed energia elettrica, della programmazione degli interventi condotti direttamente dal cantiere comunale.