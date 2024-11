Cityrumors.it - Oasis, non c’è pace: spunta la clausola anti-litigio per salvare la reunion. Concerti a rischio

, la band ha annunciato ladopo 15 anni, ma si registrano già le prime tensioni.la.C’eravamo tanto amati, o forse no. Liam e Noel Gallagher tornano alla carica con unaannunciata in grande stile alcuni mesi fa con una serie dievento che dovrebbero riunire la band dopo 15 anni di separazione. Ha vinto la, oppure il marketing. Non è ancora chiaro il motivo per cui i Caino e Abele della musica internazionale siano tornati insieme.per(ANSA-CityRumors.it)Nei mesi scorsi c’è stato un lento e graduale riavvicinamento, ma non è ancora risolto nulla. I due fratelli sono come cane e gatto: Noel e Liam si vogliono bene, ma se lo dicono poco per usare un eufemismo. C’è sempre qualcosa che non torna, l’ultima volta a tornare indietro sono stati centinaia di migliaia di biglietti.