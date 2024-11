Lanazione.it - Nuovo Centro Famiglia: risposte, opportunità, progetti condivisi

Arezzo, 7 novembre 2024 –Il vicesindaco Lucia Tanti: “servizi sociali, terzo settore, scuole: uniti per darealle famiglie aretine. Un polo innovativo a livello nazionale” “Lo spazioraddoppia. Accanto alaffidi e aladozioni,efficaci alle complessità della genitorialità, nasce una nuova realtà che offre e sviluppa una serie di attività in alleanza con i soggetti istituzionali. Un progetto capace di dare una lettura complessiva di tutto quello che ruota intorno alle politiche familiari, sia nelle sue dimensioni legate alle criticità che in quelle relative alle dinamiche di crescita e sviluppo. Una risposta che conferma il raggiungimento di un obiettivo sostanziale per questa amministrazione, ovvero la costruzione di una risposta plurale, articolata e integrata delle politiche familiari, che diventano il segmento portante di una serie di servizi alla persona con un focus specifico sulle famiglie e su tutti gli aspetti in cui le stesse si enucleano”.