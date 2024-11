Zon.it - Nocera Inferiore, adescati sui social per incontri a sfondo sessuale

Nel rispetto della presunzione di innocenza e fermo restando che eventuali giudizi di responsabilità potranno conseguire solamente a pronunciamenti irrevocabili, si rende noto che nella serata di ieri, 6 novembre 2024, le Stazioni Carabinieri diSuperiore e Castel San Giorgio hanno dato esecuzione ad un’ordinanza applicativa di misure cautelari custodiali, in carcere e agli arresti domiciliari, a carico di due uomini ed una donna rispettivamente del cl. ‘86, cl.’97 e cl.’98, tutti residenti nell’Agro Nocerino Sarnese.In particolare, a seguito delle indagini condotte da questa Procura della Repubblica, il GIP ha ritenuto sussistenti gravi indizi di colpevolezza a carico degli indagati in relazione ad una pluralità di episodi di rapina pluriaggravata e lesioni personali aggravate, nonché per i reati di estorsione tentata, violenza privata, furto in abitazione.