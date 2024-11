NBA 2024 2025 | gli unici imbattuti restano i Cavs Curry e Durant agganciano OKC

Leggi l'articolo completo su Sportface.it

La regular season NBAriparte dopo il giorno delle elezioni e lo fa con ben dodici incontri. A prendersi la scena sono ancora i Cleveland Cavaliers, che sconfiggono per 131-122 i New Orleans Pelicans nel segno del solito Donovan Mitchell (29 punti) e migliorano il proprio bilancio: 9 vittorie e 0 sconfitte.inoltre l’unica franchigia ancora imbattuta dato che per gli Oklahoma City Thunder è maturata la prima sconfitta, per 122-124, contro i Denver Nuggets di Nikola Jokic, protagonista di una tripla doppia 23 punti, 20 rimbalzi e 16 assist.RISULTATI E CLASSIFICHE AGGIORNATEAd approfittarne sono i Golden State Warriors, trascinati da Steph(27 punti) al successo contro i Boston Celtics, e i Phoenix Suns, che nel segno di Kevin(32 punti) battono di 3 i Chicago Bulls.