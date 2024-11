Gaeta.it - Napoli: Due truffatori fermati mentre tentano di ingannare turisti con una frode telefonica

Facebook WhatsAppTwitter A, un episodio di raggiro ha coinvolto una coppia di uomini che cercava di truffaree passanti promettendo telefoni di ultima generazione a prezzi stracciati. Tuttavia, ciò che veniva realmente offerto era una semplice scatola contenente una mattonella. L’operazione fraudolenta è stata interrotta grazie all’intervento della polizia locale.Dettagli dell’accaduto in piazza GaribaldiL’incidente si è verificato in piazza Garibaldi, uno dei luoghi più noti della città, frequentato sia da napoletani che da visitatori. La piazza è conosciuta per la sua vivacità e il gran numero diche la attraversano ogni giorno. Proprio in un contesto così affollato, due uomini hanno attirato l’attenzione di una pattuglia della polizia locale, che operava in borghese e svolgeva un servizio di controllo dell’area.