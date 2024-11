Ilgiorno.it - Mensa chiusa in casa di riposo. Pasti da Piacenza

Leggi l'articolo completo su Ilgiorno.it

Ladelladida lunedì sorso e iper gli ospiti arrivano dall’esterno: i lavori che riguardano tutta la struttura della Fondazione Opere Pie Riunite per l’efficientamento energetico e il miglioramento antisismico hanno, giocoforza, costretto alla chiusura temporanea dei locali a piano terra gestiti dalla società Elior che, dunque, per un paio di settimane, dovrà far arrivare iper gli ospiti da. "L’intervento non interessa direttamente lainterna ma abbiamo deciso la chiusura per essere più sicuri. Comunque il cibo arriva caldo e viene somministrato direttamente ai piani secondo un protocollo preciso già adottato in passato - spiega il presidente Gianni Stringhetti -. D’altronde tutta la struttura è interessata da diversi lavori, dalla posa di pannelli solari, alla sostituzione delle caldaie, all’isolamento termico dei muri mentre verranno cambiati gli infissi e posate reti anti ribaltamento per migliorare l’aspetto antisismico".