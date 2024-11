Zonawrestling.net - Mark Shapiro: “Vince McMahon è completamente fuori dal business”

A Gennaio, l’ex dipendente della WWE, Janel Grant, ha intentato una causa contro, la WWE e John Laurinaitis, accusandodi violenza e traffico sessuale. Successivamentesi è dimesso dalla carica di presidente esecutivo della TKO e di membro del consiglio di amministrazione. Possiede ancora delle azioni societarie, ma ne ha vendute la maggior parte dopo le dimissioni.Durante un’intervista con Alex Sherman della “CNBC”, al presidente della TKO,, è stato chiesto se è ancora in contatto con.Le dichiarazioni di“Ho fatto colazione con lui qualche settimana fa, solo per controllare, è passato molto tempo. Non l’ho mai sentito. Ovviamente, è uscita la serie su Netflix e volevo vedere come stava. Non poteva essere più collaborativo.