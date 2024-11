Iltempo.it - Le Stelle di Branko, ecco le previsioni di giovedì 7 novembre

"Ledi", ledell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano.l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di2024 Ariete Giorno irrequieto Luna ancora contro dal Capricorno, affrontate tutto con leggerezza, rilassatevi ascoltando musica, una sosta al bar, ma non fate conversazioni impegnative. Nessuno, nemmeno chi vi ama e vi conosce da sempre capisce la vostra agitazione, specie nel settore del successo, procura cambiamenti nella professione, ma ciò nonostante ascesa nella vita e fama. Guardate avanti, se sapeste quanti nemici punirà il vostro Marte! Toro Segnali molto incoraggianti arrivano dalla Luna nel lontano Capricorno, un influsso positivo per le vostre decisioni e per la vostra vita, dovete solo controllare momenti di ansia che Marte riesce a provocare.