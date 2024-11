Gaeta.it - Le riprese di “Dieci giorni con i suoi” si concludono: un nuovo capitolo della famiglia Rovelli

Leggi l'articolo completo su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Ledel film “con i” si sono concluse dopo sei settimane di intenso lavoro tra Roma e la Puglia. La nuova commedia diretta da Alessandro Genovesi rappresenta unentusiasta nella saga dei, unache ha già conquistato il pubblico con le precedenti pellicole “senza mamma” e “con Babbo Natale”. La distribuzione del film è prevista per il 23 gennaio, a cura di Medusa Film. La pellicola promette di offrire una combinazione di risate e sentimenti, esplorando dinamiche familiari attraverso un intrigante viaggio.La trama: un viaggio in Puglia e nuove sfide familiariIn questa nuova avventura, i protagonisti si preparano ad affrontare il cambiamento che la vita porta con sé. La figlia maggiore, Camilla, interpretata da Angelica Elli, si trasferisce in Puglia per iniziare gli studi universitari insieme al fidanzato Antonio, interpretato da Gabriele Pizzurro.