La Talpa – Who is the mole? | ecco tutti i concorrenti

LaDetection, oltre a conservare in parte le dinamiche relazionali di convivenza, amicizia, inimicizia, tipiche dei reality, pone un forte accento sul ritmo e sulla parte più action, facendo delle missioni e delle prove fisiche il cuore pulsante dello show.Conosciamo iin gara che vivranno a stretto contatto per 6 settimane, mettendosi alla prova tra rivalità e alleanze, al fine di superare sfide ardue che richiederanno ingegno, coraggio e resistenza. Lucilla Agosti, conduttrice di numerose trasmissioni televisive e radiofoniche, con all’attivo diverse esperienze come attriceElisa Di Francisca, campionessa olimpica specializzata nel fiorettoAlessandro Egger, modello di origini italo-serbe che ha recitato in House of Gucci con Lady Gaga e Al PacinoLudovica Frasca, ex velina di Striscia la Notizia e oggi opinionista televisiva di programmi come Pomeriggio Cinque e Morning NewsOrian Ichaki, modella che il pubblico italiano ha conosciuto nei panni di Madre Natura in alcune puntate della trasmissione Ciao Darwin 9 – Giovanni 8,7Marina La Rosa, attrice e indimenticabile concorrente della prima edizione del Grande FratelloMarco Melandri, ex pilota motociclistico che ha preso parte anche alla sedicesima edizione de L’Isola dei FamosiAndreas Muller e Veronica Peparini (che giocano in coppia), ballerino e coreografa, genitori delle gemelline Penelope e Ginevra.