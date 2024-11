Giornalettismo.com - La storia del dominio chat.com

Leggi l'articolo completo su Giornalettismo.com

Ogni, si sa, ha un suo percorso, soprattutto se si tratta di uno di quelli storici, nati sin dagli albori di internet. Ladel.com affonda le sue radici nel 1998, nel mese di dicembre. Diciamo che, da quel momento in poi, ilè stato occupato. Nel 2004 ha avuto il primo importante riscontro: di fatto, si trattava di una vetrina che metteva in mostra tutti i servizi didisponibili sul mercato: era possibile scaricare il servizio distessa, recensirlo, dargli un like e visualizzare anche il contatore dei download dei singoli software. Insomma, un aggregatore per chi avesse bisogno di utilizzareper diversi scopi (comunicare con gli amici oppure scambiarsi informazioni nell’ambito di un lavoro o di un servizio). LEGGI ANCHE > OpenAI vuole cambiare il nome aGPT?del