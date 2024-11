Lanazione.it - La serie tv di Amanda : "Giusto riaprire la ferita?"

Leggi l'articolo completo su Lanazione.it

La macchina della produzione è entrata in funzione a pieno regime. Si allestiscono i set, in interno come per l’esterno, ci si prepara ai ciak. Ma è soprattutto la polemica ad andare in scena. Quando si parla diKnox, a Perugia cala un velo scuro. Il ricordo va alla brutale fine che è toccata a Meredith Kercher, uccisa nella sua casa da studentessa diciassette anni fa, ma va annche adKnox, l’inquilina processata per dieci anni con l’accusa di aver ucciso l’amica fino ad essere assolta definitivamente. Che a Perugia è tornata in alcune occasioni, che con la città non ha troncato del tutto i legami, e che, ora, dopo i libri e i documentari sulla vicenda, è tra i produttori dellache, viene precisato, nelle otto puntate previste, racconterà non esclusivamente l’omicidio di Meredith, ma la vita dell’allora studentessa americana, con un inevitabile passaggio su uno dei casi più mediatici degli ultimi anni, una storia di malagiustizia secondo la diretta interessata.