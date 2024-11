Lanazione.it - La ruota panoramica è arrivata al Prato, nascono i nuovi villaggi

Arezzo, 7 nnovembre 2024 – E'ieri la, la pista di ghiaccio è già al suo posto e in piazza Grande procede spedito l’allestimento delo tirolese più grande d’Italia. Mancano 9 giorni all’apertura della Città di Natale e le principali attrazioni della rassegna voluta da Fondazione Arezzo Intour e Comune in collaborazione con Confcommercio stanno prendendo forma. Alprosegue l’imponente allestimento di luci e istallazioni del nuovo «Bosco delle emozioni». Tra le novità, l’aumento per numero e aree interessate dei cerbiatti luminosi, già posizionati sull’erba. Al lavoro accanto ai tecnici del montaggio, anche i giardinieri. Il dispiegamento di forze è enorme e direttamente proporzionato agli arrivi da record attesi. Nella grande area verde del, è praticamente a punto il posizionamento di una delle istallazioni luminose più originali e grandi d’Italia: oltre 640mila luci led su 8mila metri quadrati del giardino storico.