Gaeta.it - La palude di Torre Flavia in lizza per diventare il “Luogo del cuore” del FAI

Facebook WhatsAppTwitter Il coinvolgimento della comunità nella protezione dei luoghi di interesse ambientale è fondamentale. In questo contesto, ladista guadagnando attenzione grazie alla campagna del Fondo Ambiente Italiano , che sta invitando cittadini e visitatori a votare per riconoscerla come “del”. L’invito è lanciato dal consigliere delegato alle Aree protette, Filippo Moretti, che sottolinea l’importanza di questo ecosistema. I voti possono essere espressi facilmente sul sito ufficiale del FAI, un’opportunità per valorizzare e tutelare un patrimonio naturale unico.L’importanza delladiLadinon è solo un’area naturale, ma rappresenta un simbolo di storia e biodiversità. Filippo Moretti si sofferma sul valore storico di questo, sottolineando la sua rilevanza nel contesto dell’ambiente costiero laziale.